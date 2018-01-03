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PEOPLES OPERAT.H.LS-,0005 - XFRA 4OP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.01.18 08:19
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEOPLES OPERAT.H.LS-,0005 4OP GB00BSJWQH14


AB/FROM ONWARDS 03.01.2018 08:18 CET


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