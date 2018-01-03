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PEOPLES OPERAT.H.LS-,0005 - XFRA 4OP: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.01.18 08:19
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PEOPLES OPERAT.H.LS-,0005 4OP GB00BSJWQH14
AB/FROM ONWARDS 03.01.2018 08:18 CET
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PEOPLES OPERAT.H.LS-,0005 4OP GB00BSJWQH14
AB/FROM ONWARDS 03.01.2018 08:18 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,004 €
|-0,001 €
|-25,00%
|03.01./11:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BSJWQH14
|A12F95
|0,080 €
|0,0010 €
= Realtime
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