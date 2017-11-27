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Grupo Carso - XFRA 4GF: DIVIDEND INFORMATION - 27.11.2017 - 3
27.11.17 09:13
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIERE WIRD HEUTE AM 27.11.2017 NICHT EX DIVIDENDE
GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 28.11.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN
GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH IM HANDELSSYSTEM ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 27.11.2017. THE EX_
DAY WAS POSTPONED TO 28.11.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR
WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR
UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR
GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 28.11.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN
GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH IM HANDELSSYSTEM ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 27.11.2017. THE EX_
DAY WAS POSTPONED TO 28.11.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR
WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR
UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,767 €
|2,839 €
|-0,072 €
|-2,54%
|27.11./10:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|MXP461181085
|885075
|4,48 €
|2,59 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Stuttgart
|2,738 €
|+0,33%
|10:01
|Berlin
|2,763 €
|-0,68%
|08:08
|Frankfurt
|2,767 €
|-2,54%
|09:01
|Nasdaq OTC Other
|3,3246 $
|-4,19%
|30.10.17
= Realtime
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