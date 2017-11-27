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Grupo Carso - XFRA 4GF: DIVIDEND INFORMATION - 27.11.2017 - 3




27.11.17 09:13
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIERE WIRD HEUTE AM 27.11.2017 NICHT EX DIVIDENDE
GEHANDELT. DER EX-TAG WURDE AUF DEN 28.11.2017 VERSCHOBEN. AUS TECHNISCHEN
GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH IM HANDELSSYSTEM ANGEZEIGT.
WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL NOT BE 27.11.2017. THE EX_
DAY WAS POSTPONED TO 28.11.2017. DUE TO TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR
WILL BE DISPLAYED IN THE TRADING SYSTEM TODAY. WE KINDLY ASK FOR YOUR
UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

4GF XFRA MXP461181085 GRUPO CARSO NOM. A-1 0.020 EUR


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2,767 € 2,839 € -0,072 € -2,54% 27.11./10:34
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
MXP461181085 885075 4,48 € 2,59 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Berlin 2,763 € -0,68%  08:08
Frankfurt 2,767 € -2,54%  09:01
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