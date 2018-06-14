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Global Geoscience - XFRA 4G1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.06.18 08:21
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GLOBAL GEOSCIENCE LTD 4G1 AU000000GSC8
AB/FROM ONWARDS 14.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GLOBAL GEOSCIENCE LTD 4G1 AU000000GSC8
AB/FROM ONWARDS 14.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,226 €
|0,245 €
|-0,019 €
|-7,76%
|14.06./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GSC8
|A0M63Y
|0,30 €
|0,083 €
= Realtime
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