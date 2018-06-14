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Global Geoscience - XFRA 4G1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.06.18 08:21
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GLOBAL GEOSCIENCE LTD 4G1 AU000000GSC8


AB/FROM ONWARDS 14.06.2018


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0,226 € 0,245 € -0,019 € -7,76% 14.06./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GSC8 A0M63Y 0,30 € 0,083 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,258 € -5,49%  08:01
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