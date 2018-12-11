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EMU NL - XFRA 4EU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




11.12.18 08:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMU NL 4EU AU000000EMU8


AB/FROM ONWARDS 11.12.2018 08:01 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,023 € 0,021 € 0,002 € +9,52% 11.12./10:46
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000EMU8 A0M9TJ 0,093 € 0,017 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,023 € +9,52%  08:21
Hamburg 0,023 € +9,52%  08:01
Berlin 0,023 € +9,52%  08:17
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2. Weltklasse-Bohrloch mit bis zu 11,7 Mio. USD Umsatz - KGV 2. Starkes Kaufsignal - Bester Oil Hot Stock 2019

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