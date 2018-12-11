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EMU NL - XFRA 4EU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.12.18 08:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMU NL 4EU AU000000EMU8
AB/FROM ONWARDS 11.12.2018 08:01 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMU NL 4EU AU000000EMU8
AB/FROM ONWARDS 11.12.2018 08:01 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,023 €
|0,021 €
|0,002 €
|+9,52%
|11.12./10:46
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EMU8
|A0M9TJ
|0,093 €
|0,017 €
= Realtime
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