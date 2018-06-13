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EMU NL - XFRA 4EU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.06.18 14:31
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMU NL 4EU AU000000EMU8


AB/FROM ONWARDS 13.06.2018 14:30 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,04 € 0,04 € -   € 0,00% 13.06./15:35
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000EMU8 A0M9TJ 0,093 € 0,027 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,057 € +42,50%  14:31
Hamburg 0,04 € 0,00%  11.06.18
Berlin 0,04 € 0,00%  11.06.18
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