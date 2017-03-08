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EMU NL - XFRA 4EU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.03.17 09:03
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMU NL 4EU AU000000EMU8
AB/FROM ONWARDS 08.03.2017 08:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
EMU NL 4EU AU000000EMU8
AB/FROM ONWARDS 08.03.2017 08:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,109 €
|0,125 €
|-0,016 €
|-12,80%
|08.03./08:53
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000EMU8
|A0M9TJ
|0,13 €
|0,022 €
= Realtime
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