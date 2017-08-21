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DX (GROUP) PLC LS -,01 - XFRA 4DX: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.08.17 10:46
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DX (GROUP) PLC LS -,01 4DX GB00BJTCG679


AB/FROM ONWARDS 21.08.2017


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0,085 € 0,103 € -0,018 € -17,48% 21.08./10:52
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BJTCG679 A1XEYF 0,25 € 0,082 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,085 € -16,67%  10:47
Berlin 0,085 € -17,48%  10:52
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