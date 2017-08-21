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DX (GROUP) PLC LS -,01 - XFRA 4DX: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.08.17 10:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DX (GROUP) PLC LS -,01 4DX GB00BJTCG679
AB/FROM ONWARDS 21.08.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DX (GROUP) PLC LS -,01 4DX GB00BJTCG679
AB/FROM ONWARDS 21.08.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,085 €
|0,103 €
|-0,018 €
|-17,48%
|21.08./10:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BJTCG679
|A1XEYF
|0,25 €
|0,082 €
= Realtime
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