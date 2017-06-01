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DONGYUE GROUP LTD. - XFRA 4D3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.06.17 08:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DONGYUE GROUP LTD. 4D3 KYG2816P1072


AB/FROM ONWARDS 01.06.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,28 € 0,153 € 0,127 € +83,01% 01.06./08:21
 
ISIN WKN
KYG2816P1072 A0M8U5 0,28 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,283 € +106,57%  08:20
Berlin 0,28 € +83,01%  08:21
  = Realtime
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