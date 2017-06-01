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DONGYUE GROUP LTD. - XFRA 4D3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.06.17 08:36
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DONGYUE GROUP LTD. 4D3 KYG2816P1072
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DONGYUE GROUP LTD. 4D3 KYG2816P1072
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,28 €
|0,153 €
|0,127 €
|+83,01%
|01.06./08:21
|ISIN
|WKN
|KYG2816P1072
|A0M8U5
|0,28 €
= Realtime
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