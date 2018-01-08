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ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 - XFRA 4AYB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.01.18 15:27
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 4AYB US00372Y1055
AB/FROM ONWARDS 08.01.2018 15:22 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 4AYB US00372Y1055
AB/FROM ONWARDS 08.01.2018 15:22 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|36,60 $
|25,91 $
|10,69 $
|+41,26%
|08.01./16:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US00372Y1055
|A2H6Q7
|36,97 $
|20,11 $
= Realtime
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