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ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 - XFRA 4AYB: AUSSETZUNG/SUSPENSION
13.06.18 08:06
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DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 4AYB US00372Y1055 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 4AYB US00372Y1055 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|44,40 €
|44,00 €
|0,40 €
|+0,91%
|13.06./08:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US00372Y1055
|A2H6Q7
|45,00 €
|17,05 €
= Realtime
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