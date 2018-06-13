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ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 - XFRA 4AYB: AUSSETZUNG/SUSPENSION




13.06.18 08:06
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 4AYB US00372Y1055 BAW/UFN


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US00372Y1055 A2H6Q7 45,00 € 17,05 €
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