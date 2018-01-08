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ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 - XFRA 4AYB: AUSSETZUNG/SUSPENSION




08.01.18 09:48
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ABLYNX N.V. SPONS.ADR 1 4AYB US00372Y1055 BAW/UFN


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20,744 € 20,744 € -   € 0,00% 08.01./08:29
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US00372Y1055 A2H6Q7 20,74 € 17,05 €
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