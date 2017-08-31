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ASTELLIA EO -,50 - XFRA 4AS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.08.17 11:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ASTELLIA EO -,50 4AS FR0004176535
AB/FROM ONWARDS 31.08.2017 11:55 CET
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ASTELLIA EO -,50 4AS FR0004176535
AB/FROM ONWARDS 31.08.2017 11:55 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|7,32 €
|6,92 €
|0,40 €
|+5,78%
|31.08./12:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0004176535
|A0M5V2
|7,32 €
|5,50 €
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|Astellia SA alles mobiltec
|17.07.12