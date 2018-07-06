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SIX SIGMA METALS LTD - XFRA 48B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION VOM 4.7.2018 8:05 CET
06.07.18 09:56
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SIX SIGMA METALS LTD 48B AU000000SI67
AB/FROM ONWARDS 04.07.2018 08:05 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SIX SIGMA METALS LTD 48B AU000000SI67
AB/FROM ONWARDS 04.07.2018 08:05 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,007 €
|0,007 €
|- €
|0,00%
|06.07./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000SI67
|A2JSJS
|0,012 €
|0,0060 €
= Realtime
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