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SIX SIGMA METALS LTD - XFRA 48B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.10.18 08:18
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SIX SIGMA METALS LTD 48B AU000000SI67
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 08:09 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SIX SIGMA METALS LTD 48B AU000000SI67
AB/FROM ONWARDS 02.10.2018 08:09 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,004 €
|0,005 €
|-0,001 €
|-20,00%
|02.10./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000SI67
|A2JSJS
|0,012 €
|0,0040 €
= Realtime
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