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SIX SIGMA METALS LTD - XFRA 48B: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




17.05.18 07:47
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SIX SIGMA METALS LTD 48B AU000000SI67


AB/FROM ONWARDS 17.05.2018


Aktuell
Das nächste große Ding im boomenden Cannabis-Sektor
Neuer 562% Cannabis Hot Stock nach 48.200 mit Aurora Cannabis und 168.180% mit Canopy Growth  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,008 € 0,009 € -0,001 € -11,11% 17.05./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000SI67 A2JSJS 0,012 € 0,0070 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,008 € -11,11%  08:08
Frankfurt 0,007 € -12,50%  09:15
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Rekordumsätze von 1 Mio. USD im April - Starkes Kaufsignal. Bester Cannabis Hot Stock nach 48.200% mit Aurora Cannabis

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