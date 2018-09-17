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NEX METALS EXPLORATIONS - XFRA 41N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.09.18 08:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEX METALS EXPLORATIONS 41N AU000000NME3
AB/FROM ONWARDS 17.09.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEX METALS EXPLORATIONS 41N AU000000NME3
AB/FROM ONWARDS 17.09.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,002 €
|-0,001 €
|-50,00%
|17.09./09:57
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000NME3
|A0M59C
|0,019 €
|0,0010 €
= Realtime
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