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NEX METALS EXPLORATIONS - XFRA 41N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




28.03.17 11:44
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEX METALS EXPLORATIONS 41N AU000000NME3


AB/FROM ONWARDS 28.03.2017 11:40 CET


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