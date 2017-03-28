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NEX METALS EXPLORATIONS - XFRA 41N: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
28.03.17 11:44
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEX METALS EXPLORATIONS 41N AU000000NME3
AB/FROM ONWARDS 28.03.2017 11:40 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEX METALS EXPLORATIONS 41N AU000000NME3
AB/FROM ONWARDS 28.03.2017 11:40 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,003 €
|0,003 €
|- €
|0,00%
|28.03./08:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000NME3
|A0M59C
|0,0090 €
|0,0010 €
= Realtime
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