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LABORATORIOS FARMACEUT. - XFRA 41L: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.10.18 08:07
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LABORATORIOS FARMACEUT. 41L ES0157261019


AB/FROM ONWARDS 08.10.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
ES0157261019 A0M0GQ 17,35 € 14,70 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 14,95 € +3,46%  09:45
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