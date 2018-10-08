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LABORATORIOS FARMACEUT. - XFRA 41L: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.10.18 08:07
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LABORATORIOS FARMACEUT. 41L ES0157261019
AB/FROM ONWARDS 08.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LABORATORIOS FARMACEUT. 41L ES0157261019
AB/FROM ONWARDS 08.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|15,05 €
|14,85 €
|0,20 €
|+1,35%
|08.10./09:25
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|ES0157261019
|A0M0GQ
|17,35 €
|14,70 €
= Realtime
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