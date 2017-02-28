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XFRA 3W9S: AUSSETZUNG/SUSPENSION
28.02.17 08:15
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
3 W Power S.A. 14/19 3W9S BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
3 W Power S.A. 14/19 3W9S BAW/UFN
Aktuell
08:45 , Xetra NewsboardXFRA GC3: AUSSETZUNG/SUSPENSION
08:44 , Xetra NewsboardXFRA 4BB: AUSSETZUNG/SUSPENSION
08:43 , Xetra NewsboardXFRA 6ME: WIEDERAUFNAHME/RESUMPT [...]
08:42 , Xetra NewsboardXFRA LT8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPT [...]
08:33 , Xetra NewsboardXFRA 7CK: AUSSETZUNG/SUSPENSION