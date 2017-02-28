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XFRA 3W9S: AUSSETZUNG/SUSPENSION




28.02.17 08:15
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

3 W Power S.A. 14/19 3W9S BAW/UFN


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