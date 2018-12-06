Erweiterte Funktionen
VIVID TECHNOLOGY LTD - XFRA 3UK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.12.18 08:40
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVID TECHNOLOGY LTD 3UK AU000000VIV8
AB/FROM ONWARDS 06.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVID TECHNOLOGY LTD 3UK AU000000VIV8
AB/FROM ONWARDS 06.12.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,016 €
|0,016 €
|- €
|0,00%
|06.12./09:19
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VIV8
|A12GXY
|0,038 €
|0,015 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.