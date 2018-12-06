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VIVID TECHNOLOGY LTD - XFRA 3UK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.12.18 08:40
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVID TECHNOLOGY LTD 3UK AU000000VIV8


AB/FROM ONWARDS 06.12.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,016 € 0,016 € -   € 0,00% 06.12./09:19
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VIV8 A12GXY 0,038 € 0,015 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,016 € 0,00%  03.12.18
Frankfurt 0,015 € -6,25%  08:44
  = Realtime
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