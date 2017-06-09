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VIVID TECHNOLOGY LTD - XFRA 3UK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.06.17 10:28
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVID TECHNOLOGY LTD 3UK AU000000VIV8
AB/FROM ONWARDS 09.06.2017 08:41 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVID TECHNOLOGY LTD 3UK AU000000VIV8
AB/FROM ONWARDS 09.06.2017 08:41 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,029 €
|0,024 €
|0,005 €
|+20,83%
|09.06./08:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VIV8
|A12GXY
|0,035 €
|0,0090 €
= Realtime
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