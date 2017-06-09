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VIVID TECHNOLOGY LTD - XFRA 3UK: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.06.17 10:28
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VIVID TECHNOLOGY LTD 3UK AU000000VIV8


AB/FROM ONWARDS 09.06.2017 08:41 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,029 € 0,024 € 0,005 € +20,83% 09.06./08:22
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000VIV8 A12GXY 0,035 € 0,0090 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,029 € +20,83%  08:22
Frankfurt 0,025 € +4,17%  08:41
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