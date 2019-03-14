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Pensana Metals - XFRA 3T9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.03.19 08:13
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PENSANA METALS LTD 3T9 AU0000025231
AB/FROM ONWARDS 14.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PENSANA METALS LTD 3T9 AU0000025231
AB/FROM ONWARDS 14.03.2019
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,006 €
|0,006 €
|- €
|0,00%
|14.03./08:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU0000025231
|A2N6PX
|0,016 €
|0,0010 €
= Realtime
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