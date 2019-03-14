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Pensana Metals - XFRA 3T9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




14.03.19 08:13
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PENSANA METALS LTD 3T9 AU0000025231


AB/FROM ONWARDS 14.03.2019


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU0000025231 A2N6PX 0,016 € 0,0010 €
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