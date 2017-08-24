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Rift Valley Resources - XFRA 3T9: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.08.17 09:03
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIFT VALLEY RES 3T9 AU000000RVY3
AB/FROM ONWARDS 24.08.2017 08:18 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIFT VALLEY RES 3T9 AU000000RVY3
AB/FROM ONWARDS 24.08.2017 08:18 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,011 €
|0,01 €
|0,001 €
|+10,00%
|24.08./08:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RVY3
|A1J3D3
|0,018 €
|0,0090 €
= Realtime
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