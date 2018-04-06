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RED STAR MACAL.GR.H YC. - XFRA 3S5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.04.18 08:11
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RED STAR MACAL.GR.H YC 1 3S5 CNE100001ZS2
AB/FROM ONWARDS 06.04.2018 08:03 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RED STAR MACAL.GR.H YC 1 3S5 CNE100001ZS2
AB/FROM ONWARDS 06.04.2018 08:03 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,10 €
|1,02 €
|0,08 €
|+7,84%
|06.04./10:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CNE100001ZS2
|A14VYE
|1,38 €
|0,85 €
= Realtime
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