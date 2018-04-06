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RED STAR MACAL.GR.H YC. - XFRA 3S5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




06.04.18 08:11
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RED STAR MACAL.GR.H YC 1 3S5 CNE100001ZS2


AB/FROM ONWARDS 06.04.2018 08:03 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,10 € 1,02 € 0,08 € +7,84% 06.04./10:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CNE100001ZS2 A14VYE 1,38 € 0,85 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,13 € +11,88%  09:01
München 1,13 € +10,78%  08:02
Berlin 1,13 € +10,78%  08:31
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