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RED STAR MACAL.GR.H YC. - XFRA 3S5: AUSSETZUNG/SUSPENSION




04.04.18 08:30
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RED STAR MACAL.GR.H YC 1 3S5 CNE100001ZS2 BAW/UFN


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40% Umsatzzuwachs auf 17 Mio. $ - Riesendeals mit Mobilfunkriesen in Kürze
Neuer 903% Mobilfunk Aktientip nach 1.375%, 1.700% und 4.026%  
 
Siyata Mobile Inc.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,02 € 0,933 € 0,087 € +9,32% 03.04./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CNE100001ZS2 A14VYE 1,38 € 0,85 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 1,02 € +9,32%  03.04.18
Frankfurt 1,01 € 0,00%  03.04.18
München 1,02 € 0,00%  03.04.18
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