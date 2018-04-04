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RED STAR MACAL.GR.H YC. - XFRA 3S5: AUSSETZUNG/SUSPENSION
04.04.18 08:30
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RED STAR MACAL.GR.H YC 1 3S5 CNE100001ZS2 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RED STAR MACAL.GR.H YC 1 3S5 CNE100001ZS2 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,02 €
|0,933 €
|0,087 €
|+9,32%
|03.04./22:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CNE100001ZS2
|A14VYE
|1,38 €
|0,85 €
= Realtime
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