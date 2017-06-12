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RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RE. - XFRA 3RM: AUSSETZUNG/SUSPENSION




12.06.17 08:12
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RED 3RM GG00BRGCGK06 BAW/UFN


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