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RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RE. - XFRA 3RM: AUSSETZUNG/SUSPENSION
12.06.17 08:12
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RED 3RM GG00BRGCGK06 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIVER+MERC.UK MIC.CAP.RED 3RM GG00BRGCGK06 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,784 €
|1,784 €
|- €
|0,00%
|12.06./08:14
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GG00BRGCGK06
|A12F97
|2,03 €
|1,20 €
= Realtime
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