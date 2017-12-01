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RIVER+MERC.UK MIC.RED PR - XFRA 3RMR: AUSSETZUNG/SUSPENSION
01.12.17 09:27
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIVER+MERC.UK MIC.RED PR 3RMR GG00BZ3GBN95 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
RIVER+MERC.UK MIC.RED PR 3RMR GG00BZ3GBN95 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,117 €
|2,117 €
|- €
|0,00%
|01.12./07:55
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GG00BZ3GBN95
|A2DSSD
|2,12 €
|1,78 €
= Realtime
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