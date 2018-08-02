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RIVER+MERC.UK MIC.RED PR - XFRA 3RMF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.08.18 07:07
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIVER+MERC.UK MIC.RED PR 3RMF GG00BZ8VFG05
AB/FROM ONWARDS 02.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIVER+MERC.UK MIC.RED PR 3RMF GG00BZ8VFG05
AB/FROM ONWARDS 02.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,24 €
|2,10 €
|0,14 €
|+6,67%
|02.08./08:02
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GG00BZ8VFG05
|A2NB5T
|2,24 €
|2,10 €
= Realtime
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