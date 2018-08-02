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RIVER+MERC.UK MIC.RED PR - XFRA 3RMF: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




02.08.18 07:07
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RIVER+MERC.UK MIC.RED PR 3RMF GG00BZ8VFG05


AB/FROM ONWARDS 02.08.2018


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Gold-Entdeckung des Jahres - 144 g/t Gold - Kursfeuerwerk
Gold Hot Stock 2018 nach 2.100% und 6.575%

Sixty North Gold Mining Ltd.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,24 € 2,10 € 0,14 € +6,67% 02.08./08:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GG00BZ8VFG05 A2NB5T 2,24 € 2,10 €
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Berlin 2,24 € +6,67%  08:02
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