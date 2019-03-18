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INFINITY LITHIUM CORP. - XFRA 3PM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.03.19 09:37
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INFINITY LITHIUM CORP. 3PM AU0000007627
AB/FROM ONWARDS 18.03.2019 08:47 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INFINITY LITHIUM CORP. 3PM AU0000007627
AB/FROM ONWARDS 18.03.2019 08:47 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,047 €
|0,046 €
|0,001 €
|+2,17%
|18.03./09:17
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU0000007627
|A2JH72
|0,065 €
|0,013 €
= Realtime
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