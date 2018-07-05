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Petrel Energy - XFRA 3O2: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.07.18 13:51
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PETREL ENERGY LTD 3O2 AU000000PRL2
AB/FROM ONWARDS 05.07.2018 13:49 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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PETREL ENERGY LTD 3O2 AU000000PRL2
AB/FROM ONWARDS 05.07.2018 13:49 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,001 €
|0,001 €
|- €
|0,00%
|05.07./08:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PRL2
|A1JTE0
|0,14 €
|0,0010 €
= Realtime
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