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HYBRIGENICS S.A. EO -,10 - XFRA 3HB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




26.10.18 08:57
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYBRIGENICS S.A. EO -,10 3HB FR0004153930


AB/FROM ONWARDS 26.10.2018


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0,035 € 0,381 € -0,346 € -90,81% 26.10./10:56
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0004153930 A0M9ZU 0,66 € 0,020 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,035 € -90,81%  09:47
Berlin 0,0201 € -94,72%  09:05
Frankfurt 0,0091 € -97,61%  08:57
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