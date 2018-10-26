Erweiterte Funktionen
HYBRIGENICS S.A. EO -,10 - XFRA 3HB: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.10.18 08:57
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYBRIGENICS S.A. EO -,10 3HB FR0004153930
AB/FROM ONWARDS 26.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HYBRIGENICS S.A. EO -,10 3HB FR0004153930
AB/FROM ONWARDS 26.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,035 €
|0,381 €
|-0,346 €
|-90,81%
|26.10./10:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0004153930
|A0M9ZU
|0,66 €
|0,020 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.