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HIDILI INDUSTRY International D. - XFRA 3H3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.03.17 08:24
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HIDILI INDUSTRY INTL DEV. 3H3 KYG444031069
AB/FROM ONWARDS 01.03.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HIDILI INDUSTRY INTL DEV. 3H3 KYG444031069
AB/FROM ONWARDS 01.03.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,058 €
|0,022 €
|0,036 €
|+163,64%
|01.03./08:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG444031069
|A0M1BE
|0,058 €
|0,020 €
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|Hidili ++
|17.10.07