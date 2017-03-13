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Saizen REIT - XFRA 3GX1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.03.17 09:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SAIZEN REIT UTS 3GX1 SG2G35998266
AB/FROM ONWARDS 13.03.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SAIZEN REIT UTS 3GX1 SG2G35998266
AB/FROM ONWARDS 13.03.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,007 €
|0,034 €
|-0,027 €
|-79,41%
|13.03./08:34
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2G35998266
|A1W76H
|0,085 €
|0,0070 €
= Realtime
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