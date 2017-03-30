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Greenpower Energy - XFRA 3GW: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




30.03.17 09:09
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREENPOWER ENERGY LTD 3GW AU000000GPP6


AB/FROM ONWARDS 30.03.2017


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0,016 € 0,016 € -   € 0,00% 30.03./08:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000GPP6 A0M1RK 0,036 € 0,0080 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,016 € 0,00%  08:20
Stuttgart 0,017 € 0,00%  09:08
Berlin 0,017 € 0,00%  08:08
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