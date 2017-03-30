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Greenpower Energy - XFRA 3GW: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
30.03.17 09:09
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREENPOWER ENERGY LTD 3GW AU000000GPP6
AB/FROM ONWARDS 30.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GREENPOWER ENERGY LTD 3GW AU000000GPP6
AB/FROM ONWARDS 30.03.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,016 €
|0,016 €
|- €
|0,00%
|30.03./08:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000GPP6
|A0M1RK
|0,036 €
|0,0080 €
= Realtime
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