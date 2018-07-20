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FINANCIAL ENGINES - XFRA 3FE: AUSSETZUNG/SUSPENSION
20.07.18 07:52
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FINANCIAL ENGINES DL-0001 3FE US3174851002 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FINANCIAL ENGINES DL-0001 3FE US3174851002 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|38,45 €
|38,45 €
|- €
|0,00%
|19.07./14:37
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US3174851002
|A1CU1L
|38,79 €
|21,62 €
= Realtime
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