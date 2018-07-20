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FINANCIAL ENGINES - XFRA 3FE: AUSSETZUNG/SUSPENSION




20.07.18 07:52
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FINANCIAL ENGINES DL-0001 3FE US3174851002 BAW/UFN


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US3174851002 A1CU1L 38,79 € 21,62 €
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