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CANNVAS MEDTECH - XFRA 3CM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
16.10.18 07:27
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANNVAS MEDTECH 3CM CA13781A1057
AB/FROM ONWARDS 16.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANNVAS MEDTECH 3CM CA13781A1057
AB/FROM ONWARDS 16.10.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,329 €
|0,32 €
|0,009 €
|+2,81%
|16.10./08:38
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA13781A1057
|A2JBV1
|0,38 €
|0,19 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|Cannvas MedTech Rg
|30.07.18