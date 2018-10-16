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CANNVAS MEDTECH - XFRA 3CM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




16.10.18 07:27
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CANNVAS MEDTECH 3CM CA13781A1057


AB/FROM ONWARDS 16.10.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,329 € 0,32 € 0,009 € +2,81% 16.10./08:38
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA13781A1057 A2JBV1 0,38 € 0,19 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,328 € +17,14%  08:22
Stuttgart 0,329 € +2,81%  08:09
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