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VITA LIFE SCIENCES LTD - XFRA 39V: AUSSETZUNG/SUSPENSION




01.09.17 08:47
Xetra Newsboard

DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VITA LIFE SCIENCES LTD 39V AU000000VSC7 BAW/UFN


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