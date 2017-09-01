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VITA LIFE SCIENCES LTD - XFRA 39V: AUSSETZUNG/SUSPENSION
01.09.17 08:47
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VITA LIFE SCIENCES LTD 39V AU000000VSC7 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VITA LIFE SCIENCES LTD 39V AU000000VSC7 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,656 €
|0,654 €
|0,002 €
|+0,31%
|01.09./08:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000VSC7
|A0MYG7
|1,07 €
|0,64 €
= Realtime
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