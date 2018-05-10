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Lian Beng Group - XFRA 39Q: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.05.18 14:36
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIAN BENG GROUP SD -,05 39Q SG1G55870362


AB/FROM ONWARDS 10.05.2018 14:30 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,37 € 0,37 € -   € 0,00% 10.05./16:11
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG1G55870362 A0JKHV 0,51 € 0,36 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,373 € +0,54%  11.04.18
Hamburg 0,37 € 0,00%  09:14
Frankfurt 0,37 € -0,80%  14:35
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