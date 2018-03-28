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Lian Beng Group - XFRA 39Q: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTIO
28.03.18 08:59
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIAN BENG GROUP SD -,05 39Q SG1G55870362
AB/FROM ONWARDS 28.03.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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LIAN BENG GROUP SD -,05 39Q SG1G55870362
AB/FROM ONWARDS 28.03.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,406 €
|0,394 €
|0,012 €
|+3,05%
|28.03./10:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG1G55870362
|A0JKHV
|0,51 €
|0,34 €
= Realtime
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