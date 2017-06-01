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Zinc Of Ireland - XFRA 39G: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.06.17 09:14
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZINC OF IRELAND 39G AU000000ZMI8
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 08:54 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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ZINC OF IRELAND 39G AU000000ZMI8
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 08:54 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,002 €
|0,003 €
|-0,001 €
|-33,33%
|02.06./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ZMI8
|A2APN0
|0,017 €
|0,0010 €
= Realtime
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