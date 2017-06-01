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Zinc Of Ireland - XFRA 39G: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.06.17 09:14
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZINC OF IRELAND 39G AU000000ZMI8


AB/FROM ONWARDS 01.06.2017 08:54 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,002 € 0,003 € -0,001 € -33,33% 02.06./08:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000ZMI8 A2APN0 0,017 € 0,0010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,002 € 0,00%  08:00
Berlin 0,002 € -33,33%  08:08
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