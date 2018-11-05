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OLIVER'S REAL FOOD LTD. - XFRA 36S: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
05.11.18 08:18
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OLIVER'S REAL FOOD LTD. 36S AU000000OLI4
AB/FROM ONWARDS 05.11.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OLIVER'S REAL FOOD LTD. 36S AU000000OLI4
AB/FROM ONWARDS 05.11.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,057 €
|0,059 €
|-0,002 €
|-3,39%
|05.11./08:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OLI4
|A2DTE1
|0,19 €
|0,057 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,09 €
|0,00%
|25.09.18
|Frankfurt
|0,057 €
|-3,39%
|08:05
= Realtime
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