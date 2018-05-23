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OLIVER'S REAL FOOD LTD. - XFRA 36S: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.05.18 08:53
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OLIVER'S REAL FOOD LTD. 36S AU000000OLI4


AB/FROM ONWARDS 23.05.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,061 € 0,15 € -0,089 € -59,33% 23.05./08:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000OLI4 A2DTE1 0,19 € 0,061 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,177 € 0,00%  20.04.18
Frankfurt 0,061 € -59,33%  08:07
  = Realtime
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