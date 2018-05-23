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OLIVER'S REAL FOOD LTD. - XFRA 36S: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.05.18 08:53
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OLIVER'S REAL FOOD LTD. 36S AU000000OLI4
AB/FROM ONWARDS 23.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OLIVER'S REAL FOOD LTD. 36S AU000000OLI4
AB/FROM ONWARDS 23.05.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,061 €
|0,15 €
|-0,089 €
|-59,33%
|23.05./08:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000OLI4
|A2DTE1
|0,19 €
|0,061 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,177 €
|0,00%
|20.04.18
|Frankfurt
|0,061 €
|-59,33%
|08:07
= Realtime
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