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ARA ASSET MANAGM. SD-,. - XFRA 35Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.03.17 09:06
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARA ASSET MANAGM. SD-,002 35Y BMG045121024
AB/FROM ONWARDS 24.03.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARA ASSET MANAGM. SD-,002 35Y BMG045121024
AB/FROM ONWARDS 24.03.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,147 €
|1,141 €
|0,006 €
|+0,53%
|24.03./10:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BMG045121024
|A0M6SZ
|1,16 €
|0,71 €
= Realtime
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