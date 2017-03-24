Erweiterte Funktionen



ARA ASSET MANAGM. SD-,. - XFRA 35Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.03.17 09:06
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARA ASSET MANAGM. SD-,002 35Y BMG045121024


AB/FROM ONWARDS 24.03.2017


Aktuell
1.000% mit Trump-Aktien - Jetzt von Donald Trump´s Energiewende profitieren!
Neuvorstellung Uran-Aktientip!  
 
Azincourt Uranium Inc.



 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,147 € 1,141 € 0,006 € +0,53% 24.03./10:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BMG045121024 A0M6SZ 1,16 € 0,71 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 1,151 € +0,70%  08:08
Frankfurt 1,147 € +0,53%  08:20
Stuttgart 1,147 € +0,53%  08:05
  = Realtime
Aktuell
1.000% mit Trump-Aktien - Jetzt von Donald Trump´s Energiewende profitieren! Neuvorstellung Uran-Aktientip!

Azincourt Uranium Inc.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...