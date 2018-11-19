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MYER HOLDINGS LTD. REGIS. - XFRA 30M: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.11.18 08:20
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MYER HOLDINGS LTD 30M AU000000MYR2
AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 08:19 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MYER HOLDINGS LTD 30M AU000000MYR2
AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 08:19 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,26 €
|0,272 €
|-0,012 €
|-4,41%
|19.11./09:31
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MYR2
|A0YCZZ
|0,49 €
|0,20 €
= Realtime
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