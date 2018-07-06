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DAQING DAIRY HLDGS S - XFRA 30D: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.07.18 08:13
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DAQING DAIRY HLDGS S 30D KYG2752L1023
AB/FROM ONWARDS 06.07.2018 08:08 CET
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DAQING DAIRY HLDGS S 30D KYG2752L1023
AB/FROM ONWARDS 06.07.2018 08:08 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,026 €
|- €
|- €
|-
|06.07./10:45
|ISIN
|WKN
|KYG2752L1023
|A1JDJ3
|0,026 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,026 €
|-
|08:22
= Realtime
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