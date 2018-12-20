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Axiom Mining CDI - XFRA 2X8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.12.18 08:52
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AXIOM MINING CDI 1 2X8 AU000000AVQ5


AB/FROM ONWARDS 20.12.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,038 € 0,053 € -0,015 € -28,30% 20.12./08:16
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AVQ5 A0LE8Z 0,11 € 0,038 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,053 € +6,00%  08:11
Frankfurt 0,038 € -28,30%  08:16
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