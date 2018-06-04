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Axiom Mining CDI - XFRA 2X8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
04.06.18 08:54
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AXIOM MINING CDI 1 2X8 AU000000AVQ5
AB/FROM ONWARDS 04.06.2018 13:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AXIOM MINING CDI 1 2X8 AU000000AVQ5
AB/FROM ONWARDS 04.06.2018 13:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,107 €
|0,098 €
|0,009 €
|+9,18%
|04.06./13:13
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000AVQ5
|A0LE8Z
|0,18 €
|0,058 €
= Realtime
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