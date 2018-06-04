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Axiom Mining CDI - XFRA 2X8: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




04.06.18 13:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AXIOM MINING CDI 1 2X8 AU000000AVQ5


AB/FROM ONWARDS 04.06.2018 13:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,107 € 0,098 € 0,009 € +9,18% 04.06./13:13
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000AVQ5 A0LE8Z 0,18 € 0,058 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,107 € +9,18%  13:13
Hamburg 0,097 € -2,02%  08:04
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