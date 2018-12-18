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HARRYS MANUFACTURING IN. - XFRA 2WR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.12.18 08:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HARRYS MANUFACTURING INC. 2WR CA4158651048
AB/FROM ONWARDS 18.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
HARRYS MANUFACTURING INC. 2WR CA4158651048
AB/FROM ONWARDS 18.12.2018
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Nasdaq OTC Other
|0,0986 $
|+0,20%
|13.12.18
= Realtime
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