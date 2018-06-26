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STX OSV HOLDINGS LTD - XFRA 2S1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.06.18 08:04
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VARD HOLDINGS LTD. 2S1 SG2C47963963
AB/FROM ONWARDS 26.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VARD HOLDINGS LTD. 2S1 SG2C47963963
AB/FROM ONWARDS 26.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,148 €
|0,149 €
|-0,001 €
|-0,67%
|26.06./09:11
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2C47963963
|A1C860
|0,15 €
|0,12 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,162 €
|0,00%
|13.04.18
|Berlin
|0,149 €
|0,00%
|22.06.18
|Frankfurt
|0,148 €
|-0,67%
|08:14
|Stuttgart
|0,148 €
|-0,67%
|09:11
= Realtime
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