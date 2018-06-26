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STX OSV HOLDINGS LTD - XFRA 2S1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




26.06.18 08:04
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VARD HOLDINGS LTD. 2S1 SG2C47963963


AB/FROM ONWARDS 26.06.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,148 € 0,149 € -0,001 € -0,67% 26.06./09:11
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SG2C47963963 A1C860 0,15 € 0,12 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,162 € 0,00%  13.04.18
Berlin 0,149 € 0,00%  22.06.18
Frankfurt 0,148 € -0,67%  08:14
Stuttgart 0,148 € -0,67%  09:11
  = Realtime
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